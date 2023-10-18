Держдума РФ схвалила відмову від договору про заборону ядерних випробувань

Держдума РФ у середу ухвалила у другому та третьому читаннях законопроєкт про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Напередодні російські депутати схвалили відкликання ратифікації у першому читанні.

Документ, розроблений за дорученням голови Держдуми В’ячеслава Володіна, внесли до російського парламенту 13 жовтня.

На початку жовтня з ініціативою відкликання ратифікації договору виступив президент Росії Володимир Путін під час свого виступу на «Валдаї». Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що відкликання ратифікації не означає наміру Москви проводити ядерні випробування. Хоча тоді ж на «Валдаї» сам Путін повідомив, що Росія провела «останні успішні» випробування ядерної зброї «Буревестник».

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань було ухвалено Генсамблеєю ООН у 1996 році. З ядерних держав Індія, Пакистан та КНДР не підписали договір, а США та Китай підписали, але не ратифікували.