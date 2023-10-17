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Держдума РФ наблизила відкликання ратифікації договору про заборону ядерних випробувань

На початку жовтня з ініціативою відкликання ратифікації договору виступив президент Росії Володимир Путін

Депутати Держдуми РФ у першому читанні схвалили законопроєкт про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, повідомила пресслужба нижньої палати російського парламенту.

За словами спікера Держдуми В’ячеслава Володіна, у другому та третьому читаннях цей законопроєкт можуть розглянути 18 та 19 жовтня.

На початку жовтня з ініціативою відкликання ратифікації договору виступив президент Росії Володимир Путін під час свого виступу на «Валдаї». Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що відкликання ратифікації не означає наміру Москви проводити ядерні випробування. Хоча тоді ж на «Валдаї» сам Путін повідомив, що Росія провела «останні успішні» випробування ядерної зброї «Буревестник».

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань було ухвалено Генсамблеєю ООН у 1996 році. З ядерних держав Індія, Пакистан та КНДР не підписали договір, а США та Китай підписали, але не ратифікували.

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