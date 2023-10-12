НАТО проведе масштабні ядерні навчання на тлі планів Росії вийти з договору про заборону випробувань

НАТО проведе масштабні ядерні навчання наступного тижня, заявив голова альянсу 12 жовтня після того, як Росія попередила, що вийде з глобальної угоди про заборону ядерних випробувань.

Навчання НАТО Steadfast Noon проводяться щорічно і тривають близько тижня. Їх проведення передбачає залучення винищувачів, здатних нести ядерні боєголовки, але бойові бомби під час навчань не використовують.

«Це звичайний навчальний захід, який відбувається щороку в жовтні, – сказав генеральний секретар Єнс Столтенберґ. – Цього року тренування проходитимуть над Італією, Хорватією та Середземним морем».

Раніше сьогодні російський депутат Леонід Слуцький заявив, що нижня палата парламенту РФ, Держдума, наступного тижня проголосує за відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

За словами Слуцького, остаточне голосування з цього питання відбудеться 19 жовтня.

На тлі міжнародної стурбованості щодо кроку, ініційованого президентом Росії Володимиром Путіним минулого тижня, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков 10 жовтня заявив, що Москва відновить ядерні випробування «тільки після того, як Сполучені Штати проведуть аналогічні випробування».

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну різні прокремлівські політики та громадські діячі, включно з урядовцями, говорили про можливість застосування Росією ядерної зброї або принаймні відновлення ядерних випробувань.

Минулого тижня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що можлива дератифікація договору не означає, що Росія відновить ядерні випробування.