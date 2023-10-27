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США розроблятимуть новий варіант ядерної бомби – Пентагон

Сполучені Штати Америки розроблятимуть сучасний варіант ядерної гравітаційної бомби B61-13, йдеться в повідомленні Пентагону
Сполучені Штати Америки розроблятимуть сучасний варіант ядерної гравітаційної бомби B61-13, йдеться в повідомленні Пентагону

Сполучені Штати Америки розроблятимуть сучасний варіант ядерної гравітаційної бомби B61-13, йдеться в повідомленні Пентагону.

За даними відомства, Національне управління ядерної безпеки (NNSA) Міністерства енергетики вироблятиме B61-13.

«Рішення про реалізацію цього потенціалу, яке було ухвалено в тісній співпраці з NNSA, відповідає вимогам середовища безпеки, що швидко змінюється, як описано в «Огляді ядерної політики 2022 року», – зазначили в Пентангоні.

За словами помічника міністра оборони з космічної політики Джона Пламба, «це оголошення відображає мінливу обстановку в галузі безпеки і зростаючі загрози з боку потенційних супротивників».

«Сполучені Штати зобов’язані продовжувати оцінювати і розміщувати потенціал, який нам необхідний для надійного стримування і, за необхідності, реагування на стратегічні атаки, а також запевнення наших союзників», – додав він.

Відомо, що нову бомбу B61-13 доставлятимуть за допомогою сучасних літаків. Вона замінить деякі з B61-7 у нинішніх ядерних арсеналах і матиме потужність, аналогічну B61-7, яка вища, ніж у B61-12.

У НАТО заявили про підготовку масштабних ядерних навчань. Про це сказав голова альянсу 12 жовтня після того, як Росія попередила, що вийде з глобальної угоди про заборону ядерних випробувань.

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну різні прокремлівські політики та громадські діячі, включно з урядовцями, говорили про можливість застосування Росією ядерної зброї або принаймні відновлення ядерних випробувань.

Раніше Кремля Дмитро Пєсков заявив, що можлива дератифікація договору не означає, що Росія відновить ядерні випробування.

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