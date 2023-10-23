США готові відповісти, якщо американський персонал стане ціллю у війні Ізраїлю та «Хамасу» – Блінкен і Остін

Держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін заявили в неділю, що Сполучені Штати очікують ескалації війни між Ізраїлем та бойовиками «Хамас» через участь проксі-сил Ірану.

Як повідомляє АР, вони стверджують, що адміністрація Байдена готова до відповісти, якщо американський персонал або збройні сили стануть ціллю таких бойових дій.

«Це не те, чого ми хочемо, не те, чого ми прагнемо. Ми не хочемо ескалації», – сказав Блінкен. – «Ми не хочемо, щоб наші сили або наш персонал потрапляли під вогонь. Але якщо це станеться, ми готові до цього».

Остін, повторюючи Блінкена, сказав, що «те, що ми бачимо, – це перспектива значної ескалації атак на наші війська та людей у всьому регіоні». Він сказав, що США мають право на самооборону, «і ми без вагань вживемо відповідних заходів».

Блінкен, який нещодавно провів кілька днів у регіоні, говорив про «ймовірність ескалації», водночас кажучи, що ніхто не хоче бачити другий чи третій фронт військових дій між Ізраїлем і «Хамасом», який керує Газою.

Міністр сказав, що він очікує «ескалації з боку іранських проксі, спрямованої проти наших сил, спрямованої проти нашого персоналу», і додав: «Ми вживаємо заходів, щоб переконатися, що ми можемо ефективно захищати наш народ і рішуче відповісти, якщо нам це необхідно».

Блінкен в ефірі NBC зазначив, що додаткові військові засоби були розгорнуті в регіоні, включаючи дві авіаносні бойові групи, «не для провокації, а для стримування».

Ці заяви високопоставлених чиновників США прозвучали, коли вже третій тиждень триває військова відповідь Ізраїлю на атаку бойовиків «Хамас» 7 жовтня на цивільних у громадах на півдні Ізраїлю.

В останні дні повідомлялося про кілька спроб атак на американські військові бази в Сирії та Іраку. Ввечері 19 жовтня безпілотники та ракети обстріляли дві військові бази, де розміщені американські сили в Іраку. Після цього Пентагон оголосив про посилення ППО і військового угруповання на Близькому Сході.

США мають 2500 військовослужбовців в Іраку та ще 900 у сусідній Сирії, які консультують і допомагають місцевим силам у боротьбі з радикальними ісламістами.