США стурбовані виходом Росії з договору про заборону ядерних випробувань – Блінкен

Відкликання Росією ратифікації глобального договору про заборону випробувань ядерної зброї є кроком у неправильному напрямку і послабить довіру до міжнародного режиму контролю над озброєннями, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен 2 листопада.

«Ми глибоко стурбовані запланованими діями Росії щодо відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), – сказав Блінкен. – На жаль, це значний крок у неправильному напрямку, що відводить нас далі, а не наближає до його вступу в силу».

Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, повідомили російські офіційні інформагенції.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був схвалений 1996 року Генеральною асамблеєю ООН. Росія ратифікувала документ, а США та Китай – ні, хоча фактично і ці країни дотримувалися умов договору.

18 жовтня нижня палата російського парламенту, Державна дума, схвалила проєкт закону одразу у другому та третьому читаннях. Його підтримали усі 415 депутатів, які були присутні на засіданні.

У верхній палаті російського парламенту, Раді федерації, говорили, що, попри відкликання ратифікації, Росія «залишається державою, яка підписала договір, з усіма правами та обовʼязками, які з цього випливають».