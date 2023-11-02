Кулеба зустрівся з головою МЗС Туреччини в Берліні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом – про це він повідомив 2 листопада.

Зустріч відбулася в рамках міністерської конференції в Берліні.

«Ми зосередилися на безпековій ситуації в Чорноморському регіоні та експорті зерна України на світові ринки. Ми також обговорили події на Близькому Сході», – повідомив Кулеба.

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Раніше про таку зустріч повідомила пресслужба МЗС Туреччини, не уточнивши порядок денний зустрічі.

Конференція «Ширший, сильніший Союз – підготовка ЄС до розширення та країн-кандидатів до вступу» почалася в Берліні 2 листопада.

Раніше Кулеба подякував голові німецького МЗС Анналені Бербок за проведення «вчасної та важливої конференції в Берліні».