МЗС заявляє про початок підготовки до евакуації українців із Сектора Гази

Міністерство закордонних справ відреагувало на рішення Єгипету відкрити пункт пропуску на кордоні зі Смугою Гази Рафах для іноземців. Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко, відомство почало підготовку до евакуації.

«МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців», – заявив він.

За словами Ніколенка, відомство актуалізувало список охочих виїхати. Наразі їх 358 людей, переважно це жінки та діти, з усіма підтримується зв‘язок.

«Надіслано офіційний запит причетним сторонам задля видачі дозволів на виїзд із палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією. Очікуємо погодження. Підготовлено документи для українців, які не мають дійсних проїздних документів», – пише Ніколенко.

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Також МЗС забронювало транспорт та сформувало групу дипломатів, яка має прибути на кордон із Сектором Гази для допомоги українським громадянам.

«Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із Сектора Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства. Працюємо, аби якнайшвидше вивезти наших людей. Питання знаходиться на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби», – додав речник відомства.

Раніше посол України в Єгипті Микола Нагорний повідомив Радіо Свобода, що евакуаційні процеси з Сектора Гази розпочалися, хоча наразі не торкнулися українських громадян.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що угруповання «Хамас» оголосило про дозвіл громадянам деяких країн залишити Сектор Гази.