Перші іноземці залишають Сектор Гази через пункт пропуску «Рафах» – AFP

Десятки власників іноземних паспортів, які залишалися в Секторі Гази, розпочали виїзд із охопленої війною території 1 листопада, повідомляють кореспонденти AFP.

Пропускний пункт «Рафах» на кордоні з Єгиптом відкрився вперше після нападу на Ізраїль, здійсненого бойовиками «Хамасу» 7 жовтня.

Конвої з надзвичайно необхідною гуманітарною допомогою пройшли між Єгиптом і Смугою Гази, але люди досі не мали дозволу на перетин. Очікується, що в перший після поновлення роботи пункту пропуску «Рафах» день кордон перетнуть близько 400 іноземців і громадян із подвійним громадянством, а також близько 90 хворих і поранених.

У Секторі Гази тривають бої між ізраїльськими сухопутними військами та бойовиками після того, як наприкінці жовтня Ізраїль активізував свою наземну кампанію.

Палестинське екстремістське угруповання «Хамас», визнане терористичним у США та ЄС, напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже понад три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по об’єктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.