Ізраїль заявив про збиття ракети з Ємену

Армія оборони Ізраїлю повідомила про перше з початку нинішньої війни з угрупуванням «Хамас» бойове застосування комплексу ППО «Хец».

Комплекс застосували для збиття ракети «земля-земля», яка, як стверджується в повідомленні, прямувала у бік Ізраїлю з боку Червоного моря.

Бойові літаки ВПС Ізраїлю у свою чергу, як стверджується, знищили безпілотники, які також рухалися з боку Червоного моря. Повітряна тривога оголошувалась в Ейлаті – найпівденнішому місті Ізраїлю. Повідомляється, що всі цілі були збиті ще на підльоті до ізраїльського повітряного простору.

Відповідальність за запуск ракети і безпілотників взяло на себе єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (хусити). Воно заявило, що продовжить атакувати Ізраїль. Раніше хусити вже намагалися завдати ударів по Ізраїлю, тоді ракети були перехоплені американським есмінцем у Червоному морі.



Від ранку 31 жовтня надходять повідомлення про запеклі бої між ізраїльськими силами та бойовиками радикального угруповання «Хамас» на території Сектору Гази. Стверджується, що за останню добу було уражено «ракетні пускові установки під шахтами, а також військові комплекси усередині підземних тунелів». «Хамас» це поки що не коментував.



Також, за низкою повідомлень, ізраїльські військові ведуть наступ з метою відрізати південну частину Гази від північної. На опублікованому ЦАХАЛом відео видно, що ізраїльські військові вже діють у житлових кварталах.



7 жовтня угруповання «Хамас» напало на південь Ізраїлю. Цього дня було вбито близько 1400 людей, понад 200 взято в заручники – вони зараз утримуються в Газі.

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Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по обʼєктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.

Декілька днів тому було оголошено про «розширення наземних операцій» ізраїльської армії в Газі.