Ізраїль повідомив про загибель 31 жовтня девʼяти солдатів у Секторі Гази

Девʼять ізраїльських солдатів загинули під час бойових дій у Секторі Гази 31 жовтня, повідомили в міністерстві оборони Ізраїлю, загальне число військових, убитих із 7 жовтня, сягнула 326.

За даними військових, які наводить агенція AFP, двоє солдатів також були тяжко поранені під час бойових дій на території Палестини у вівторок.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґаллант заявив, що загибель солдатів у бою була «тяжким і болісним ударом», відзначивши «значні досягнення» армії в Газі.

«Ми готові до тривалої та складної кампанії», – відзначив він у заяві, поширеній у мережі Х.

У Секторі Гази тривають бої між ізраїльськими сухопутними військами та бойовиками після того, як 31 жовтня Ізраїль активізував свою наземну кампанію.

Палестинське екстремістське угруповання «Хамас», визнане терористичним у США та ЄС, напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже понад три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по об’єктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.