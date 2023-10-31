Новий удар Ізраїлю: у Газі кажуть про близько 50 загиблих цивільних, ЦАХАЛ назвав ціллю бойовика «Хамас»

Підконтрольне угрупованню «Хамас» міністерство охорони здоров’я Сектора Гази повідомило, що Ізраїль завдав ракетного удару по табору біженців Джабалія на півночі смуги. Як повідомляє Al Jazeera з посиланням на голову розташованої поблизу лікарні, загинули щонайменше 50 людей. Схожі дані наводить The Guardian, за даними журналістів, на одному з відеозаписів з місця удару видно тіла щонайменше 47 загиблих. Один із очевидців розповів телеканалу CNN, що впало сім-вісім ракет.

Представник сил оборони Ізраїлю Річард Хехт підтвердив CNN, що удару завдали ізраїльські військові. Він назвав загибель мирного населення «трагедією війни» і додав, що на території Джабалії був розташований військовий опорний пункт «Хамас».

The Times of Israel з посиланням на ЦАХАЛ зазначає, що внаслідок атаки загинув командир батальйону «Хамас» «Центральна Джабалія» Ібрагім Біарі. Його називають ціллю удару. За даними ЦАХАЛ, бойовик був одним із організаторів атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Органи охорони здоров’я Смуги Гази стверджують, що понад 8000 палестинців загинули після того, як Ізраїль почав авіаудари по анклаву, що контролюється екстремістським угрупованням «Хамас», у відповідь на атаки 7 жовтня, коли бойовики «Хамасу» вбили 1400 людей в Ізраїлі і захопили понад 200 заручників.