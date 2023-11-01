З Сектору Гази до Єгипту виїхали понад 300 іноземців – ЗМІ

Понад 300 людей перетнули 1 листопада кордон із Сектору Гази до Єгипту, в перший день евакуації з регіону, повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела у службах безпеки Єгипту та палестинського чиновника.

Про від’їзд зі Смуги Гази кількох сотень людей повідомляли також AFP і CBS News.

Раніше радикальне палестинське угруповання «Хамас», яке контролює Газу, опублікувало список приблизно з 500 іноземців і палестинців із другим громадянством, яким дозволено виїзд. При цьому українці до списку поки не потрапили.

Міністерство закордонних справ відреагувало на рішення Єгипету відкрити пункт пропуску на кордоні зі Смугою Гази Рафах для іноземців. Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко, відомство почало підготовку до евакуації.

«МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців», – заявив він.

За словами Ніколенка, відомство актуалізувало список охочих виїхати. Наразі їх 358 людей, переважно це жінки та діти, з усіма підтримується зв‘язок.

Очікується, що евакуація продовжиться найближчими днями.

Ізраїльська армія у відповідь на напад на південь Ізраїлю 7 жовтня бойовиків «Хамасу» проводить у Секторі Гази операцію «Залізні мечі».

Раніше ізраїльські військові закликали жителів Смуги Гази евакуюватися на південь. Контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом є єдиним відкритим для доставки гуманітарної допомоги палестинцям. В ООН заявляють, що у Газі спостерігається дефіцит продуктів і предметів першої необхідності.

За даними ізраїльської сторони, під час нападу бойовиків загинули 1400 людей. Близько 250 людей були викрадені й вивезені до Гази.

Підконтрольна «Хамасу» влада Сектору Гази повідомляє про загибель восьми з половиною тисяч людей, дві третини з яких жінки та діти. Незалежного підтвердження цих даних немає.