Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

ЗМІ: перша група цивільних, евакуйованих із Гази, перейшла до Єгипту

Медичні працівники чекають, щоб прийняти палестинців, які отримають лікування в єгипетській лікарні, на прикордонному переході Рафах, 1 листопада 2023 року
Медичні працівники чекають, щоб прийняти палестинців, які отримають лікування в єгипетській лікарні, на прикордонному переході Рафах, 1 листопада 2023 року

Перша група цивільних осіб, евакуйованих із Гази, перейшла до Єгипту, повідомляє агенція Reuters.

Евакуйованих, які перебували в Газі з початку нової війни більше трьох тижнів тому, на машинах швидкої допомоги перевезли через прикордонний пункт Рафах. Джерело Reuters на кордоні повідомило, що вони проходять перевірку безпеки з єгипетської сторони.

Раніше джерело в єгипетських службах безпеки повідомило, що до 500 власників іноземних паспортів пройдуть через КПП Рафах у середу. Близько 200 людей чекали на палестинському боці кордону, повідомило джерело.

Палестинці з подвійним громадянством стоять на кордоні з Єгиптом, сподіваючись отримати дозвіл залишити Газу, 1 листопада 2023 року
Палестинці з подвійним громадянством стоять на кордоні з Єгиптом, сподіваючись отримати дозвіл залишити Газу, 1 листопада 2023 року


Відповідно до угоди, досягнутої між Єгиптом, Ізраїлем і «Хамасом», низці іноземних громадян і важко пораненим буде дозволено покинути обложену територію.

Читайте також: ВООЗ попереджає про «неминучу катастрофу» у сфері охорони здоров’я в Газі

Незважаючи на прорив на гуманітарному фронті, ізраїльські військові літаки, військово-морські катери та артилерія обстрілювали Газу протягом усієї ночі.

Органи охорони здоров’я Смуги Гази стверджують, що понад 8000 палестинців загинули після того, як Ізраїль почав авіаудари по анклаву, що контролюється екстремістським угрупованням «Хамас», у відповідь на атаки 7 жовтня, коли бойовики «Хамасу» вбили 1400 людей в Ізраїлі і захопили понад 200 заручників.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG