ЗМІ: перша група цивільних, евакуйованих із Гази, перейшла до Єгипту

Перша група цивільних осіб, евакуйованих із Гази, перейшла до Єгипту, повідомляє агенція Reuters.



Евакуйованих, які перебували в Газі з початку нової війни більше трьох тижнів тому, на машинах швидкої допомоги перевезли через прикордонний пункт Рафах. Джерело Reuters на кордоні повідомило, що вони проходять перевірку безпеки з єгипетської сторони.



Раніше джерело в єгипетських службах безпеки повідомило, що до 500 власників іноземних паспортів пройдуть через КПП Рафах у середу. Близько 200 людей чекали на палестинському боці кордону, повідомило джерело.



Відповідно до угоди, досягнутої між Єгиптом, Ізраїлем і «Хамасом», низці іноземних громадян і важко пораненим буде дозволено покинути обложену територію.

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Незважаючи на прорив на гуманітарному фронті, ізраїльські військові літаки, військово-морські катери та артилерія обстрілювали Газу протягом усієї ночі.

Органи охорони здоров’я Смуги Гази стверджують, що понад 8000 палестинців загинули після того, як Ізраїль почав авіаудари по анклаву, що контролюється екстремістським угрупованням «Хамас», у відповідь на атаки 7 жовтня, коли бойовики «Хамасу» вбили 1400 людей в Ізраїлі і захопили понад 200 заручників.