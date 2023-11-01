МЗС: новий посол Чехії почав роботу в Україні

Заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у нового посла Чехії в Україні Радека Пеха, повідомило Міністерство закордонних справ 1 листопада.

Як заявили в пресслужбі, Перебийніс подякував Чехії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також схвалив пожвавлення діалогу між Києвом та Прагою, «насамперед у контексті протидії російській збройній агресії».

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«Заступник міністра подякував чеській стороні за активну участь у просуванні зовнішньополітичних ініціатив України, зокрема імплементації положень Формули миру, підтримки Чорноморської зернової ініціативи, створення правових механізмів притягнення до відповідальності винних за воєнні злочини РФ скоєні на території України та подальше посилення санкційного тиску на країну-агресора», – йдеться в заяві МЗС.

Як повідомляє посольство Чехії в Україні, Радек Пех раніше працював послом цієї країни в Данії, Литві, Румунії, Молдові, Фінляндії та Естонії, а також обіймав різноманітні посади в центральному апараті Міністерства закордонних справ Чехії.

Попередник Пеха Радек Матула в жовтні завершив свою роботу на чолі посольства в Україні.