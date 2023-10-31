Родина російського міністра Кравцова продає його нерухомість у Чехії – ЗМІ

Родичі голови міністерства освіти Росії Сергія Кравцова почали продавати його майно в Чехії, повідомляє чеський телеканал ČT 24. За даними журналістів, улітку родина чиновника продала його квартиру в районі Драговиця у Карлових Варах. Вона була зареєстрована на батьків та брата Кравцова. Також після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну родичі міністра продали його будинок у місті Бечов-над-Теплоу. Як пише ČT 24 із посиланням на місцевих жителів, туди Кравцов приїжджав на відпочинок.

Журналісти з 2016 року повідомляли про наявність нерухомості у родичів Кравцова у Чехії. Незабаром після цього міністерство освіти РФ заявило, що повідомлення про чеську нерухомість голови відомства «не мають нічого спільного з дійсністю».

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кравцов потрапив під санкції 27 країн Євросоюзу, США, Великобританії та інших країн. Його звинувачують, зокрема, у причетності до депортації українських дітей з окупованих територій.