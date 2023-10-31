Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Гуменюк каже, що навігаційний коридор у Чорному морі працює, «мінна загроза мінімізована»

Попри відсутність «додаткових гарантій» від міжнародних партнерів, навігація в Чорному морі продовжується, зазначила Наталія Гуменюк
Попри відсутність «додаткових гарантій» від міжнародних партнерів, навігація в Чорному морі продовжується, зазначила Наталія Гуменюк

Попри відсутність «додаткових гарантій» від міжнародних партнерів, навігація в Чорному морі продовжується, зазначила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Україна продовжує навігацію в Чорному морі, а Росія не може тиснути так, як того б хотіла. І працює навігаційний коридор, незважаючи на те, що наразі додаткових гарантій від міжнародних партнерів немає. Є забезпечення Силами оборони, і незважаючи на ті загрози, які ворог продовжує демонструвати з огляду застосування тактичної авіації, все ж таки робота не припиняється», – повідомила Гуменюк.

На запитання щодо мінної небезпеки в Чорному морі речниця відповіла: «на сьогодні робиться Силами оборони все для того, щоб коридор функціонував, навігація здійснювалась, а загроза була мінімізована».

Раніше у ВМС України повідомляли, що в акваторії Чорного моря постійно тривають протимінні заходи, оскільки Росія періодично застосовує міни, аби нашкодити цивільному судноплавству. Хоча Україна контролює свою акваторію, кажуть військові, російська авіація все ще залишається активною в повітрі.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG