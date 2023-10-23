Росія вивела у Чорне море два ракетоносії – Сили оборони півдня

Росія у море вивела два ракетоносії, спорядження яких до 16 «Калібрів», повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня України.



«У морі 7 кораблів ворожого недофлоту, з них 6 у Чорному та 1 у Азовському морях. На чергування в море ворог вивів два фрегати-ракетоносії, спорядження яких до 16 ракет типу «Калібр», – йдеться у повідомленні.



Рівень ракетної загрози українські військові визначають як «надзвичайно високий».



Військово-морські сили ЗСУ уточнили, що Росія утримує ракетоносії в Чорному морі.

Російські військові продовжує атакувати регіони України. Проте останнім часом для атак РФ використовує переважно ударні дрони, рідше ракети повітряного базування.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.