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Росія вивела у Чорне море два ракетоносії – Сили оборони півдня

Вони можуть бути споряджені 16 «Калібрами». Фото ілюстративне

Росія у море вивела два ракетоносії, спорядження яких до 16 «Калібрів», повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня України.

«У морі 7 кораблів ворожого недофлоту, з них 6 у Чорному та 1 у Азовському морях. На чергування в море ворог вивів два фрегати-ракетоносії, спорядження яких до 16 ракет типу «Калібр», – йдеться у повідомленні.

Рівень ракетної загрози українські військові визначають як «надзвичайно високий».

Військово-морські сили ЗСУ уточнили, що Росія утримує ракетоносії в Чорному морі.

Російські військові продовжує атакувати регіони України. Проте останнім часом для атак РФ використовує переважно ударні дрони, рідше ракети повітряного базування.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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