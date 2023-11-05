Потужний шторм змусив ракетоносії РФ укритися в пунктах базування – ОК «Південь»

Два бойових кораблі флоту РФ станом на 5 листопада маневрують поблизу узбережжя РФ та тимчасово окупованого Криму – по одному в Чорному і Азовському морях, передає Оперативне командування «Південь».

«Потужний шторм змусив ракетоносії укриватися в пунктах базування», – йдеться в повідомленні.

Такі ж дані озвучили і у ВМС ЗСУ.

Раніше очільниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявляла, що останнім часом у Чорному морі «росіяни почуваються скуто і не можуть дозволити собі вільне маневрування, наприклад, у північно-західній частині Чорного моря».