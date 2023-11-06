Через нічну атаку РФ пошкоджений художній музей в Одесі – Кіпер

Через російську нічну атаку пошкоджений Одеський національний художній музей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки. Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми «привітали» нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч. У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло», – написав він у телеграмі.

За його словами, зараз обстежуються та фіксуються пошкодження чергового обʼєкта в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Російські війська вночі атакували південні регіони різними типами ракет та ударними дронами. Як повідомили Сили оборони півдня, Херсонщину атакували – російські ракети і КАБи, на Миколаївщині влучно спрацювала ППО, Одещина зазнала щільної мішаної ракетно-дронової атаки по середмістю обласного центру і припортовій інфраструктурі.



За повідомленням, більшість цілей знищені, але є влучання, попередньо постраждали 5 людей.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.