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Через нічну атаку РФ пошкоджений художній музей в Одесі – Кіпер

У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Фото ілюстративне
У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Фото ілюстративне

Через російську нічну атаку пошкоджений Одеський національний художній музей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки. Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми «привітали» нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч. У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло», – написав він у телеграмі.

За його словами, зараз обстежуються та фіксуються пошкодження чергового обʼєкта в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Російські війська вночі атакували південні регіони різними типами ракет та ударними дронами. Як повідомили Сили оборони півдня, Херсонщину атакували – російські ракети і КАБи, на Миколаївщині влучно спрацювала ППО, Одещина зазнала щільної мішаної ракетно-дронової атаки по середмістю обласного центру і припортовій інфраструктурі.

За повідомленням, більшість цілей знищені, але є влучання, попередньо постраждали 5 людей.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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