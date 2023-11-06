ОВА: через нічну атаку РФ в Одесі поранені 5 людей

Через нічну атаку російських військ в Одесі поранені 5 місцевих жителів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Вночі російські терористи атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. 5 місцевих жителів отримали поранення. Їх ушпиталено. Є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася», – написав він у телеграмі.

За його даними, вибуховою хвилею пошкоджені кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).

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Кіпер додав, що ударні дрони Shahed-131/136 війська РФ спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси – 15 безпілотників знищили сили ППО, але влучання пошкоджені складські приміщення, розвантажувальна спецтехніка та автівки з зерном.

У ніч на 6 листопада російські війська атакували південні регіони різними типами ракет та ударними дронами. Як повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, Одесу атакували ракетами «Іскандер-М», «Онікс» та кількома групами «шахедів».

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.