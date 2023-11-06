Удар по новому носію «Калібрів» РФ у Керчі: Крим вже під вогневим контролем ЗСУ?

Вдень 4 листопада місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи та влучання до судноремонтного заводу в Керчі в окупованому Криму. Ватажок підконтрольної Росії адміністрації Сергій Аксьонов заявив, нібито в районі заводу спрацювала ППО, а уламки «впали на територію доків».

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Згодом удар підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук у телеграмі.

«Ще раз подякую пілотам тактичної авіації Повітряних сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу «Затока» в Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет «Калібр», – повідомив Олещук, натякнувши, що удар був нанесений ракетою SCALP – також відомою як Storm Shadow.



Після тривалого мовчання Міноборони РФ визнало, що на заводі було пошкоджено корабель, який стояв у доках. Це був найновіший ракетний корабель «Аскольд» проєкту 22800 «Каракурт» із вісьмома пусковими установками для ракет «Калібр», який, за словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, ще не встиг повоювати проти України.

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Речник ОК «Південь» Наталія Гуменюк, пославшись на супутникові знімки заводу після удару, заявила, що найближчим часом цей корабель не вийде на бойове чергування.

Головні питання випуску:

Як авіації ЗСУ вдалося «дістати» до судноремонтного заводу в Керчі, до якого близько 300 кілометрів із підконтрольної Україні території?

Чому не спрацювала система ППО Криму та найновішого російського корабля?

І чи ця атака по тилу Росії в Криму означає, що Україна де-факто вже взяла півострів під вогневий контроль?