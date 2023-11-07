На Херсонщині фермер підірвався на російській міні – влада

На Херсонщині під час виконання польових робіт загинув фермер, який наїхав на міну, залишену російськими, зазначив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Росія вбила 41-річного чоловіка. У Бериславському районі під час польових робіт фермер наїхав на ворожу міну. Отримані ним травми виявилися занадто важкими. Медики лише констатували смерть аграрія», – розповів він.

Українські війська звільнили Херсон та частину Херсонщини у листопаді 2022 року. Лівобережна частина Херсонської області перебуває під російською окупацією.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

29 вересня в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах, загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.