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На Херсонщині фермер підірвався на російській міні – влада

На Херсонщині під час виконання польових робіт загинув фермер, який наїхав на міну, залишену російськими військовими
На Херсонщині під час виконання польових робіт загинув фермер, який наїхав на міну, залишену російськими військовими

На Херсонщині під час виконання польових робіт загинув фермер, який наїхав на міну, залишену російськими, зазначив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Росія вбила 41-річного чоловіка. У Бериславському районі під час польових робіт фермер наїхав на ворожу міну. Отримані ним травми виявилися занадто важкими. Медики лише констатували смерть аграрія», – розповів він.

Українські війська звільнили Херсон та частину Херсонщини у листопаді 2022 року. Лівобережна частина Херсонської області перебуває під російською окупацією.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

29 вересня в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах, загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.

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