ГУР: війська РФ мінують критичну інфраструктуру на окупованій частині Херсонщини

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявляють, що російські війська мінують критичну інфраструктуру, повідомляє на окупованій частині Херсонщини.

За даними розвідки, війська РФ закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури.

«Ці дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати», – зазначають у ГУР.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Українські війська звільнили Херсон та частину Херсонщини у листопаді 2022 року. Лівобережна частина Херсонської області перебуває під російською окупацією.