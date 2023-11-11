Прокуратура: армія РФ масовано атакувала середмістя Херсона, є руйнування

Російські військові 11 листопада близько 12:35 масовано обстріляли середмістя Херсона, йдеться в повідомленні обласної військової прокуратури.

«Відомості про потерпілих цивільних наразі відсутні. Пошкоджено низку багатоквартирних та приватних будинків, господарчих споруд, автівки», – зазначили у відомстві.

Також у прокуратурі поінформували, що вночі армія РФ обстріляла Чорнобаївку на Херсонщині.

«У ніч на 11 листопада близько 01:00 збройні сили РФ, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли село Чорнобаївка Херсонського району. Із множинними вогнепальними осколковими пораненнями та переломами госпіталізовано 72-річного чоловіка», – зазначили у прокуратурі.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.