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Прокуратура: армія РФ масовано атакувала середмістя Херсона, є руйнування

Наслідки обстрілу силами РФ зупинки громадського транспорту та житлових будинків 21 лютого 2023 року, ілюстративне фото
Наслідки обстрілу силами РФ зупинки громадського транспорту та житлових будинків 21 лютого 2023 року, ілюстративне фото

Російські військові 11 листопада близько 12:35 масовано обстріляли середмістя Херсона, йдеться в повідомленні обласної військової прокуратури.

«Відомості про потерпілих цивільних наразі відсутні. Пошкоджено низку багатоквартирних та приватних будинків, господарчих споруд, автівки», – зазначили у відомстві.

Також у прокуратурі поінформували, що вночі армія РФ обстріляла Чорнобаївку на Херсонщині.

«У ніч на 11 листопада близько 01:00 збройні сили РФ, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли село Чорнобаївка Херсонського району. Із множинними вогнепальними осколковими пораненнями та переломами госпіталізовано 72-річного чоловіка», – зазначили у прокуратурі.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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