Дві жінки поранені через російський обстріл Херсона – ОВА

У Херсоні внаслідок російського обстрілу вдень 11 листопада поранені дві жінки, повідомила обласна військова адміністрація.

«Близько 15:20 російські війська вдарили по центральній частині Херсона. Внаслідок влучання ворожого снаряду в багатоквартирний будинок постраждали двоє людей. Поранення голови, шиї і ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні», – йдеться в повідомленні ОВА у телеграмі.

У 53-річної херсонки, за даними влади, – контузія і травма ноги, їй надали медичну допомогу, і подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.

11 листопада виповнюється рік від звільнення Херсона від російської окупації. 11 листопада 2022 року Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Окупація Херсона і правобережної частини області тривала вісім місяців.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.