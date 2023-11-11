Російські військові активізувалися під Авдіївкою – Сили оборони

Російські військові активізували бойові дії на Авдіївському напрямку, зросла кількість атак, повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Ворог активізувався на Авдіївському напрямку. Окрім піхоти, застосовує значну кількість бронетехніки. Українські сили відбили 35 атак загарбників», – зазначив Штупун.

За його словами, загалом протягом доби у зоні відповідальності Сил оборони Таврійського напрямку російські військові здійснили 58 атак. Крім того, за даними Штупуна, російські війська завдали 20 авіаударів та здійснили понад тисячу артилерійських обстрілів.

Водночас, додав речник, втрати сил РФ «різко збільшилися» – вони залучають підрозділи,» до яких входять засуджені за кримінальні злочини особи».

«Активізація не проходить просто так. Загальні втрати ворога зросли майже на 30 відсотків у порівнянні із попередніми днями», – додав Штупун.

Наприкінці жовтня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що російські війська продовжують використовувати десантно-штурмові підрозділи «Шторм-Z», складені переважно з колишніх вʼязнів, у виснажливих фронтових атаках піхоти, зокрема на Авдіївському напрямку.

Минулого місяця британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

2 листопада американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські військові можуть готуватися до чергової хвилі виснажливих піхотних атак на українські позиції в районі Авдіївки.