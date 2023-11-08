Генштаб повідомив про кількість бойових зіткнень і відбиті атаки на фронті

Упродовж доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні 8 листопада Генеральний штаб ЗСУ.

«Загалом ворог завдав двох ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Також, російська федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши керовану ракету Х-31. Ракетний удар було завдано по цивільному судну», – ідеться в повідомленні.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною, відзначають у Генштабі.

«На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили шість атак… На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційного удару поблизу Спірного Донецької області… На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 22 атаки противника в районах Богданівки, Хромового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару поблизу Андріївки», – ідеться у зведенні.

Також, як указують українські військові, на Авдіївському напрямку «ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 11 атак».

Протягом доби авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах, а підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів, два склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника, вказано у вечірньому зведенні.