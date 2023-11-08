Генштаб ЗСУ: втрати армії Росії у війні перевищили 307 тисяч осіб

Росія втратила під час повномасштабної війни близько 307 640 своїх військових, зокрема 780 – за останню добу, заявив Генеральний штаб Збройних сил України.

Серед інших втрат РФ станом на ранок 8 листопада в Генштабі ЗСУ навели такі:

танки ‒ 5301 (вісім – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 9996 (+22)

артилерійські системи – 7439 (+29)

РСЗВ – 872 (+3)

засоби ППО ‒ 572 (+2)

літаки – 322

гелікоптери – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5567 (+10)

крилаті ракети ‒ 1556

кораблі /катери ‒ 20

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 9814 (+47)

спеціальна техніка ‒ 1054 (+5).

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі й видання «Медіазона» разом із командою волонтерів станом на 3 листопада підтвердили загибель 35 780 російських солдатів на війні в Україні.

Журналісти наголошують, що ці цифри втрат – це «найбільш консервативна оцінка загиблих із числа мобілізованих, оскільки враховуються лише ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював».

22 жовтня Міністерство оборони Британії оприлюднило дані про ймовірні втрати Росії у війні проти України.

«Цілком ймовірно, що Росія зазнала постійних втрат (убитих і поранених) від початку конфлікту від 150 000 до 190 000 осіб, а загальна цифра, включаючи тимчасово поранених (одужали і мають повернутися на поле бою), становить близько 240 000-290 000. Ці дані не включають ПВК «Вагнера» чи її батальйонів з колишніх в’язнів, які воювали в Бахмуті», – йшлося у повідомленні Міноборони Британії, яке посилається на дані своєї розвідки.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.