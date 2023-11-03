Журналісти встановили імена 35 780 росіян, які загинули в Україні

Втрати російської армії у війні проти України станом на 3 листопада склали 35 780 осіб, повідомляють російська служба Бі-Бі-Сі й видання «Медіазона». Це лише ті, чиї імена вдалося встановити за відкритими джерелами. Реальне число втрат може бути щонайменше у півтора-два рази вищим, кажуть розслідувачі.

Від попереднього зведення 20 жовтня до списку додалося 923 особи. Це – середній показник за останні місяці. До списку офіцерів від підполковника і вище додалися три прізвища. Полковник Сергій Хмельов загинув більше року тому, у вересні 2022 року. Він був заступником начальника штабу 5-ої армії. Полковник Денис Лісов командував навчальною танковою частиною у Хабаровському краї. Підполковник Михайло Федосєєв до війни служив у 20-ій гвардійській мотострілецькій бригаді з Волгограда, а на фронті командував штурмовим батальйоном.

Найбільше повідомлень про загибель військових РФ припадає на Свердловську, Челябінську та Ростовську області, Башкирію та Бурятію.

Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона» ведуть підрахунок числа загиблих від початку повномасштабного російського вторгнення. Вони використовують лише відкриті джерела: офіційні документи, повідомлення чиновників та ЗМІ, публікації близьких родичів і дані з цвинтарів.

Журналісти попереджають, що ці дані – не повні. У них входять лише ті загиблі, чиї імена та місця поховання вдалося встановити. Інші методи дослідження дають помітно більші цифри. Так, згідно з підрахунками «Медіазони» і «Медузи», вже на кінець травня 2023 року кількість загиблих російських військових склала близько 47 тисяч осіб. Цю кількість аналітики отримали, дослідивши надмірну смертність чоловіків боєздатного віку, починаючи з лютого 2022 року.

Росія й Україна не розкривають втрати у війні.

Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі та видання «Медіазона» разом із командою волонтерів станом на 20 жовтня підтвердили загибель 34 857 російських солдатів на війні в Україні.

Журналісти наголошують, що ці цифри втрат – це «найбільш консервативна оцінка загиблих із числа мобілізованих, оскільки враховуються лише ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював».

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.