У Міноборони пояснили, чи можливий перехід на контрактну армію під час війни  

Збройні сили України не зможуть перейти на службу за контрактом, поки триває війна, заявив в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода LIVE») керівник управління преси та інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк. Таким чином він відповів на запитання, чи можливо реалізувати один із пунктів нової Концепції військової кадрової політики відомства до 2028 року, яку затвердив міністр оборони.

«Це не може бути реалізовано, доки триває війна. Контрактна армія – це питання мирного часу. І я б навіть додав, що це питання часу, коли Україна зможе собі дозволити не бути в постійній активній обороні. Треба розуміти, що концепція – це ще не план дій, власне, план і кроки мають бути напрацьовані. Концепція – це такий ранковий стратегічний документ, який глобально визначає напрямок і те, як ми рухаємось у цьому напрямку. Це надзвичайно залежить від подій, від реалій, від війни, від безпекових питань», – зазначив Ілларіон Павлюк.

Водночас, наголосив він, над іншими пунктами, зокрема, над системою рекрутингу, відомство вже розпочало роботу.

«Інша справа, коли ви говорите про людиноцентричний підхід щодо рекрутингу в Збройні сили, то це те, над чим ми працюємо вже зараз. Тому що надзвичайно важливо збудувати механізм, коли кожен військовослужбовець буде мати чітке розуміння, що з ним відбудеться у війську. Ми будемо працювати над тим, що ми зможемо максимально, виходячи з сильних якостей людини, з її кваліфікації і досвіду, пропонувати позиції, де ці якості будуть реалізовані якнайкраще. Треба сказати, що це не означає, що кожен, хто хоче бути айтішником буде у війську виключно айтішніком, бо може так статися, по-перше, що бажаючих буде більше, ніж потрібно айтішників, а по-друге, треба розуміти, що у мирному житті у нас немає такої кількості стрільців і кулеметників, як потрібно. Цю роботу теж треба комусь робити», – сказав Павлюк.

Нову Концепцію військової кадрової політики відомства до 2028 року міністр оборони України Рустем Умєров затвердив 5 листопада. Вона передбачає, зокрема, що ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом, а строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку.