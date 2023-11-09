СБУ повідомила про засудження 6 бойовиків, які штурмували позиції ЗСУ під Авдіївкою і Бахмутом

Служба безпеки України повідомляє про засудження до реальних тюремних термінів шістьох бойовиків, які штурмували позиції українських військ під Авдіївкою і Бахмутом на Донеччині.

«Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще шестеро зрадників, які вступили до окупаційних військ РФ і воювали проти України. Серед них – колишні в’язні-кримінальники і бойовики зі штурмових підрозділів міноборони Росії під назвою «Шторм Z». Зловмисники потрапили у полон українських захисників під час запеклих боїв у районах Авдіївки і Бахмута», – йдеться в повідомленні.

За матеріалами СБУ, двом із затриманих суд призначив 12 років тюрми, а чотирьом – 15 років ув’язнення.

«Слідчі встановили, що на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники приєдналися до підрозділів Південного військового округу збройних сил Росії. Один із засуджених – житель Макіївки, який вступив до 113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву країни-агресора. В його складі займався облаштуванням блокпостів й інших фортифікаційних споруд у Новій Каховці на Херсонщині. Згодом його призначили на посаду командира відділення і перекинули на східний фронт для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ», – розповіли в СБУ.

За даними спецслужби, ще двох бойовиків зарахували на посади стрільців до батальйону «Шторм Z», у складі якого вони брали участь в боях на Запорізькому напрямку, а потім на Донеччині.



«Четвертий зловмисник написав «заяву на помилування» із окупаційної «Торецької виправної колонії ДНР» і одразу «записався» до ворожого підрозділу «Восток». Інший бойовик «мобілізувався» до лав окупантів, де отримав посаду помічника гранатометника. Після проходження «курсу» підготовки його відправили на бойові позиції в район селища Піски під Авдіївкою. Ще один зрадник підписав контракт з Міноборони Росії і вступив до рядів 114-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, яка залучена до штурму позицій українських військ у Покровському районі Донеччини», – йдеться в повідомленні.

У СБУ уточнили, що суд визнав згаданих осіб винними за такими статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях;

участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях.

Наприкінці жовтня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що російські війська продовжують використовувати десантно-штурмові підрозділи «Шторм-Z», складені переважно з колишніх вʼязнів, у виснажливих фронтових атаках піхоти, зокрема на Авдіївському напрямку.

Минулого місяця британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

2 листопада американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські військові можуть готуватися до чергової хвилі виснажливих піхотних атак на українські позиції в районі Авдіївки.

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