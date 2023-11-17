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Нічна атака РФ: українські захисники знищили 9 з 10 «шахедів» в межах чотирьох областей

У Повітряних силах ЗСУ зазначають, що вночі противник атакував десятьма ударними БПЛА типу Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарськ (РФ).
У Повітряних силах ЗСУ зазначають, що вночі противник атакував десятьма ударними БПЛА типу Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Українські захисники знищили дев’ять російських ударних БПЛА в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, до відбиття повітряного нападу залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

У Повітряних силах ЗСУ зазначають, що вночі 17 листопада противник атакував десятьма ударними БПЛА типу Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарськ (РФ). Також противник застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. Попередньо без втрат.

Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі на Миколаївщині сили ППО знищили ударний БПЛА типу Shahed-136/131. У соцмережах також були повідомлення про звуки вибухів на Хмельниччині – вранці 16 листопада у регіоні працювала система протиповітряної оборони.

Вночі у низці областей України оголошували повітряну тривогу. У ЗСУ повідомляли про рух кількох груп «шахедів», зокрема, в Хмельницькій області (імовірно Старокостянтинів), в Дніпропетровській області (з курсом на захід (Кривий Ріг/Кропивницький).

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