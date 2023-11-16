ОВА: через ранкову атаку військ РФ по Хмельниччині одна людина постраждала, пошкоджені склади

У результаті повітряної атаки військ РФ по Хмельниччині сьогодні вранці постраждала одна людина, повідомив перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження. Крім того, на території продовольчих складів уламками пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та триповерхової будівлі, 7 ємностей для зберігання рослинної олії. Збитки встановлюються», – повідомив Тюрін.

Сьогодні вранці на Хмельниччині працювала система протиповітряної оборони. Було попередження від військових про загрозу ударних БПЛА.

За даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі сили ППО знищили 16 із 18 запущених армією РФ «шахедів» по Україні, а також одну ракету Х-59, зафіксовану на Полтавщині вчора ввечері.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.