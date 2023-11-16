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Число загиблих унаслідок удару по Селидовому знову зросло – ДСНС

Ukraine. Selidovo, Donetsk region. Consequences of a missile strike. 15 November 2023
Ukraine. Selidovo, Donetsk region. Consequences of a missile strike. 15 November 2023

У місті Селидове тривають аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети 15 листопада, число загиблих знову зросло.

«Знайдено тіло третьої жертви російського ракетного удару. Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої особи на місці частково зруйнованої внаслідок обстрілу житлової чотириповерхівки», – ідеться в повідомленні ДСНС.

Уночі 15 листопада російські війська завдали ракетного удару по місті Селидове на Донеччині.

Офіс генерального прокурора повідомив, що російські війська завдали чотирьох ракетних ударів по житлових кварталах у місті Селидове, обстріл був здійснений із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Рятувальники шукають вцілілих після російського ракетного удару на сході України
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Рятувальники шукають вцілілих після російського ракетного удару на сході України

Рятувальники розбирають завали у пошуках тих, хто вижив після російського ракетного удару по місту Селидове на сході України, в результаті якого загинули щонайменше двоє людей.

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