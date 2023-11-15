У Селидовому, де загинула жінка, поранені ще троє людей – Донецька ОВА

У місті Селидове Донецької області, де внаслідок нічного російського удару загинула жінка, були також поранені троє людей. Про це зранку 15 листопада повідомив виконувач обовʼязків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

Також, за цими даними, «пошкоджено 16 приватних будинків і 8 багатоповерхівок, ще 1 приватний будинок зруйновано».

Місто Селидове на Донеччині вночі потрапило під обстріл військ РФ. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, під завалами багатоповерхівки знайшли тіло жінки. Ймовірно під руїнами ще залишається щонайменше одна людина.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.