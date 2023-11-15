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Селидове на Донеччині вночі атакували війська РФ: під завалами будинку знайшли тіло жінки

Відбулося руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку (фото ілюстративне)
Відбулося руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку (фото ілюстративне)

Місто Селидове на Донеччині вночі потрапило під обстріл військ РФ. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, під завалами багатоповерхівки знайшли тіло жінки. Ймовірно під руїнами ще залишається щонайменше одна людина.

«Врятовано 5 осіб, серед них – дитина. Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині. В результаті відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку…Аварійно-рятувальні роботи тривають», – повідомив Клименко.

Деталей від Донецької ОВА наразі немає.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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