Російський удар по Селидовому на Донеччині: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по місту Селидове на Донеччині зросла до двох людей, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



«Селидове. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї особи. Наразі відомого вже про 2 загиблих, ще 3 людини постраждали», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про одну загиблу людину.

У ДСНС додають, що під завалами можуть перебувати ще двоє людей, рятувальні роботи тривають. Раніше у Донецькій ОВА повідомили, що у Селидовому чотири людини вважаються зниклими безвісти.

Вночі 15 листопада російські війська завдали ракетного удару по місті Селидове на Донеччині. За даними ОВА, внаслідок удару частково зруйновано чотириповерхівку, яка зазнала прямого влучання, ще 7 багатоповерхівок пошкоджено. Також повністю зруйнований один приватний будинок, ще 16 пошкоджені.

Офіс генерального прокурора повідомив, що російські війська завдали чотирьох ракетних ударів по житлових кварталах у місті Селидове, обстріл був здійснений із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.