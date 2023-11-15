Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Російський удар по Селидовому на Донеччині: кількість загиблих зросла

Наслідки осійського удару по Селидовому, 15 листопада 2023 року
Наслідки осійського удару по Селидовому, 15 листопада 2023 року

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по місту Селидове на Донеччині зросла до двох людей, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Селидове. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї особи. Наразі відомого вже про 2 загиблих, ще 3 людини постраждали», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про одну загиблу людину.

У ДСНС додають, що під завалами можуть перебувати ще двоє людей, рятувальні роботи тривають. Раніше у Донецькій ОВА повідомили, що у Селидовому чотири людини вважаються зниклими безвісти.

Вночі 15 листопада російські війська завдали ракетного удару по місті Селидове на Донеччині. За даними ОВА, внаслідок удару частково зруйновано чотириповерхівку, яка зазнала прямого влучання, ще 7 багатоповерхівок пошкоджено. Також повністю зруйнований один приватний будинок, ще 16 пошкоджені.

Офіс генерального прокурора повідомив, що російські війська завдали чотирьох ракетних ударів по житлових кварталах у місті Селидове, обстріл був здійснений із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG