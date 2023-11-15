Російський удар по Селидовому на Донеччині: чотири людини зникли безвісти

Після ракетного удару військ РФ по місту Селидове Донецької області чотири людини вважаються зниклими безвісти, повідомляє у телеграмі Донецька обласна військова адміністрація.



Вранці у МВС припускали, що під завалами зруйнованого будинку може бути щонайменше одна людина.



Вночі 15 листопада російські війська завдали ракетного удару по місті Селидове на Донеччині. За даними ОВА, внаслідок удару частково зруйновано чотириповерхівку, яка зазнала прямого влучання, ще 7 багатоповерхівок пошкоджено. Також повністю зруйнований один приватний будинок, ще 16 пошкоджені.

Місцева влада повідомляє, що станом на 12:00 відомо про одну загиблу людину, ще 3 поранених.

Офіс генерального прокурора повідомив, що російські війська завдали чотирьох ракетних ударів по житлових кварталах у місті Селидове, обстріл був здійснений із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.