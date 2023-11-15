Сили РФ атакували Селидове з комплексу С-300 – Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора України заявляє, що російські війська завдали чотирьох ракетних ударів по житлових кварталах у місті Селидове Донецької області вночі 15 листопада. За даними відомства, обстріл був здійснений із зенітно-ракетного комплексу С-300.

У прокуратурі підтвердили загибель 85-річної жінки внаслідок руйнування підʼїзду чотириповерхового житлового будинку. Тілесних ушкоджень зазнали 82-річна жінка та 56-річний чоловік. 50-річна жінка має контузію внаслідок удару по іншому місцю у Селидовому, її госпіталізували.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України), вказали в Офісі генпрокурора.