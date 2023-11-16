Влада повідомила про роботу ППО на Хмельниччині

Жителі Хмельницького району вранці 16 листопада могли чути вибухи. Це робота систем протиповітряної оборони, пояснив у фейсбуці перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги», – написав він.

У Повітряних силах ЗСУ попросили убезпечитися, зокрема, жителям Старокостянтинова. Неподалік міста розташований військовий аеродром. Російське міністерство оборони раніше визнало його ціллю для атак. Зрештою цей обʼєкт сили РФ вже атакували.

Загроза ударних БПЛА залишається для Хмельниччини залишається, зазначили військові.

ДОПОВНЕНО Близько 9:20 військові повідомили про відбій загрози ударних БПЛА.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.