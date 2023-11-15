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Війська РФ завдали щонайменше 7 ударів по Чугуївському району Харківщини – ОВА

«Попередньо – ракетами С-300. Наслідки влучань встановлюються», – заявив Олег Синєгубов (фото ілюстративне)
«Попередньо – ракетами С-300. Наслідки влучань встановлюються», – заявив Олег Синєгубов (фото ілюстративне)

Російські війська завдали щонайменше сім ударів по Чугуївському району Харківської області, повідомив у ніч на 16 листопада голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Попередньо – ракетами С-300. Наслідки влучань встановлюються», – написав він у телеграмі.

За словами Синєгубова, інформації про постраждалих поки що не надходило.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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