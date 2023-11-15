Мрочко: через російський обстріл передмістя Херсона пошкоджена школа (відео)

Російські війська обстріляли передмістя Херсона – пошкоджена будівля школи, повідомив начальник місцевої військової адміністрації Херсона Роман Мрочко.

«По обіді російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по передмістю Херсона. Під обстріл потрапила школа », – написав він у телеграмі.

За його даними, на сьогодні у Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію пошкоджені 106 закладів освіти – дитсадки, школи, коледжі, вищі навчальні заклади.

У листопаді в МОН повідомляли, що з лютого 2022 року через російську агресію в Україні пошкоджені понад 3400 закладів освіти, а 353 – повністю зруйновані.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.