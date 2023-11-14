В ОВА пояснили, чи впливає ситуація на лівому березі на інтенсивність обстрілів правобережжя Херсонщини

Російські війська продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини, попри успіхи українських сил на лівобережжі регіону, а говорити про зменшення інтенсивності атак зарано, сказав в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода Live») начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.



«Ми розуміємо, що рано казати про зменшення кількості обстрілів, тому що для цього треба хоча б на 30 кілометрів відкинути росіян від Дніпра на лівобережжі, щоб вони не діставали своїми обстрілами по берегу», – сказав він.



Зараз, за його словами, інтенсивність обстрілів з боку військ РФ пов’язана з погодними умовами.



«Вчора (13 листопада – ред.) був сильний обстріл, до цього два дні було більш-менш. І це ми пов’язуємо насамперед із тим, що погода була на нашому боці, був дощ. Коли дощі і хмарно, аеророзвідка окупантів не може коригувати вогонь. Я думаю, вони не дуже хочуть займатися цим. Тому зменшується кількість обстрілів. Тому було 350-320 снарядів. Коли день ясний, то маємо одразу 600-650 снарядів», – пояснив Толоконніков.

Він, посилаючись на місцевих жителів, каже, що російські окупанти зараз дуже знервовані. За словами представника Херсонської ОВА, є фактори, які вказують, що війська РФ «дуже скоро планують тікати».



«Люди помічають, що вони хочуть виходити, вони хочуть тікати. Вони між собою про це говорять, люди чують. Я думаю, що дуже багато факторів показує на те, що вони дуже скоро планують тікати. Перш за все, матеріальна складова. Це те, що вони продовжують затримувати соцвиплати біженцям, виплати вчителям...І таких моментів дуже багато. В тому числі замінування критичної інфраструктури. Це також підтверджує цей можливий відхід і втечу на більш безпечні території», – додав Толоконніков.

Раніше керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заявила, що російські сили на лівобережжі Херсонщини намагаються облаштувати для себе логістику через наближення зими. За її словами, вони «намагаються закріпитися на тих позиціях, на яких зараз є». Про ознаки підготовки до відходу військ РФ з лівобережжя вона не повідомила. Водночас, як зазначає Гуменюк, і ознак створення наступальних угруповань сил РФ на Лівобережжі немає.

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13 листопада російські державні інформагенції ТАСС і «РИА Новости» повідомили з посиланням на міністерство оборони РФ про «перегрупування» російських сил на лівобережжі Дніпра в Херсонській області, але невдовзі заявили, що це повідомлення «анульоване». У ЗСУ назвали це «інформаційними вкидами» російських ЗМІ та «елементами ведення бойових дій».