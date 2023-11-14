«ЗСУ захопили плацдарм». Що відбувається на лівому березі Херсонщини?

- Що відбувається на лівому березі Херсонщини? Голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Вашингтоні говорить про плацдарм ЗСУ. Раніше російські пабліки писали про перегрупування сил армії РФ на лівобережжі – це сприйняли як інформаційну операцію. Кринки встигли назвати у медіа новою точкою фронту. Раніше американський Інститут вивчення війни теж писав про напружену ситуацію у Кринках і просування ЗСУ. Яка ситуація на окупованій Херсонщині?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
- Армія РФ продовжує наступ на Авдіївку. Певні успіхи фіксує ISW, спираючись на заяви так званих російських воєнкорів, які пишуть про бої біля Авдіївського коксохіму. Що відбувається насправді? Як розвивається ситуація на фронті? Та чи може війна Росії проти України розтягнутися на наступні 5 років? Про це пишуть оглядачі видання The Economist.
- США усе важче повністю фінансувати необхідну Україні допомогу, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. Про що домовиться українська делегація у США та як це повпливає на події на фронті?
- Історія бойового медика ЗСУ з позивним «Йода». На фронт він вирушив уперше ще у 2014 році, а після повномасштабного вторгнення РФ в Україну пройшов гарячі точки від Херсона до Бахмута.
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