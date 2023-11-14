Мільйон снарядів для України лишаються «політичною» метою – Боррель

Плани надати Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року залишаються «політичною» ціллю. Про це за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ та оборони країн-членів ЄС заявив Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Реалізація (плану – ред.) триває. Я можу назвати вам усі цифри сьогодні, але завтра будуть інші, оскільки процес у розвитку... Один мільйон боєприпасів залишаються політичною метою, яку ми визначили разом з державами-членами. Амбітна, але це все ще ціль, і ми продовжуватимемо її досягати, роблячи щодня все, щоб доставляти швидше та більше боєприпасів», – зазначив дипломат.

Боррель нагадав, що станом на зараз третина плану виконана – поставлено понад триста тисяч боєприпасів.

«Вони надходять із запасів, і це – результат зміни маршруту чи пріоритетів замовлень, оскільки європейська промисловість експортує багато в треті країни. Так. Ми просимо держави-члени змінити маршрут і свій пріоритет, щоб надати його Україні», – наголосив Верховний представник.

Головний дипломат ЄС також зауважив, що оборонна промисловість має виробничий потенціал, що відповідає поставленій меті, однак важливі замовлення.

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«Пам’ятайте, що наступний шлях – замовлення галузі через спільні закупівлі. На 2023 і 2024 роки замовлено 120 тисяч снарядів. Але я наполягаю, що процес триває. Цифри будуть збільшуватися... Галузь, на думку Єврокомісії, має потенціал. До березня матимемо потужність виробництва в один мільйон боєприпасів, але суттєва частина експортується. Маршрут і пріоритети потрібно міняти», – резюмував Боррель.

Навесні Брюссель оголосив про триетапний план із постачання Україні мільйона боєприпасів за рік – до березня 2024 року. Перший етап передбачав надання зброї країнами-членами із власних запасів, наступні – спільні закупівлі для допомоги Україні та поповнення власних складів, а також розширення виробництва у ЄС загалом.

Днями кілька європейських дипломатів повідомили Радіо Свобода, що Євросоюз може не встигнути вкластися в ці терміни. Цю ж інформацію підтвердив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.