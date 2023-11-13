Мільйон боєприпасів для ЗСУ: Кулеба каже, що «є питання» з постачанням, Боррель заявив, що це все ще мета ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що ЄС може не встигнути виконати план з постачання Україні мільйона снарядів до березня 2024 року.

«Є питання. Ми багато і гучно б’ємо в дзвони. Я вважаю, що причиною цієї проблеми є не відсутність політичної волі у ЄС підтримувати Україну. Така політична воля є, а, скажімо, жалюгідний стан і оборонної промисловості, здатної виробляти достатню кількість снарядів, і складів, і здатності укладати зовнішні контракти», – сказав Кулеба в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що наразі для цього є дуже багато перешкод, несинхронізованих речей і бюрократії.

«ЄС працює над усуненням цих проблем. Саме тому, перебуваючи в Берліні, я закликав ЄС розробити цілісну політику у сфері оборонної індустрії. Тобто потрібно, якщо ми серйозно хочемо мати здатність захищати всю Європу – а Україна це передала Європі сьогодні – нам потрібна абсолютно нова якість роботи оборонних індустрій країн-членів ЄС і країн-кандидатів. Усунути всі бар’єри, запровадити всі стимули, налагодити, щоб все працювало як швейцарський годинник. Лише так можна задовольнити потреби Європи у снарядах та зброї», – сказав міністр.

За його словами, на засіданні Ради міністрів ЄС 12 листопада продовжили цю розмову.

«Я бачу, що певні кроки вже вживаються, але треба швидше, більше. Ми цінуємо підтримку ЄС, але будемо їх підганяти, бо перед очима стоїть український піхотинець, а йому потрібні снаряди», – додав Кулеба.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель не відкидає, що для досягнення мети поставити Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року, боєприпаси, вироблені для експорту до третіх країн, буде перенаправлено в Україну.

«Це все ще наша мета». Можливо, ми цього не досягнемо до кінця року, але це буде залежати від того, наскільки швидко будуть виконуватися контракти, як швидко заводи вироблятимуть продукцію. Майте на увазі, що Європа експортує досить значну кількість своєї продукції. Отже, частину того, що ми виробляємо, ми експортуємо в треті країни. Одним із рішень було б спрямувати цей експорт в Україну як пріоритет», – сказав Боррель на пресконференції після закінчення засідання Ради міністрів закордонних ЄС.

Він нагадав, що вже поставлені 300 тисяч боєприпасів з існуючих запасів.

Минулого тижня кілька європейських дипломатів на правах анонімності повідомили Радіо Свобода, що у Європейському союзі побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.

Верховний представник Євросоюзу з питань безпеки Жозеп Боррель навесні цього року оголосив про триетапний план, згідно з яким ЄС мав надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення виробництва.