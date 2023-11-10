Євросоюз відстає з постачанням Україні мільйона боєприпасів 

У Європейському союзі побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року. Про це на правах анонімності Радіо Свобода повідомили кілька європейських дипломатів, не уповноважених давати коментарі ЗМІ.

Починаючи з лютого 2023 року, Україна отримала близько 300 тисяч артилерійських боєприпасів, що становить 30% від цілі в 1 мільйон набоїв для України, підтвердив високопоставлений чиновник у ЄС, що свідчить про неналежні темпи.

«Процес рухається не так швидко, як ми сподівались», – зазначив один із дипломатів.

Ще один наполіг, що «це від початку була дуже амбітна мета», а інший зауважив, що на момент ухвалення цього рішення лунали сумніви щодо раціональності такої цілі.

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«Це була пропозиція Естонії – назвати число і сказати «1 мільйон». Я маю на увазі, що це могло бути також 800 000 або 1,1 мільйона, або що завгодно. Вони сказали: так, ну, знаєте, це має виглядати як щось, що політики можуть продати… І я пам’ятаю, як я запитував, чи справді розумно називати точну цифру в той же час, коли ти не знаєш, чи зможеш виконати цю обіцянку, коли це може зайняти більше часу. Тож це трошки така ситуація, в якій ми опинилися», – розповів один зі співрозмовників Радіо Свобода.

Водночас дипломати визнали, що час ще є: нові контракти на виробництво боєприпасів підписуються, темпи нарощуються. Європейське оборонне агентство успішно співпрацює в цьому питанні із Данією, Нідерландами та Естонією.

«У нас є сім держав-членів, які розміщують замовлення або підписують конкретні контракти через агентство з галуззю… Я можу точно сказати, що не лише підписані контракти, але й розміщено замовлення, а отже, поставки відбуватимуться», – розповів високопоставлений чиновник із євроінституцій.

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Ставити амбітний план було необхідно, аби спробувати справді змінити ситуацію, наполіг один із дипломатів і закликав дочекатися кінця березня, аби мати можливість зробити висновок – встиг ЄС із постачанням амуніції чи ні.

Детальніше обговорювати стан постачання військової допомоги Україні в Брюсселі будуть у вівторок 14 листопада під час зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС.

Верховний представник Євросоюзу з питань безпеки Жозеп Боррель навесні цього року оголосив про триетапний план, згідно з яким ЄС мав надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення виробництва.