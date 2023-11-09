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Блінкен у Сеулі провів переговори щодо Північної Кореї та її військової співпраці з Росією

Державний секретар США Ентоні Блінкен бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Токіо, 8 листопада 2023 року
Державний секретар США Ентоні Блінкен бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Токіо, 8 листопада 2023 року

Посилення напруженості на Корейському півострові, підозра у співпраці Північної Кореї з Росією у війні проти України та занепокоєння щодо зростаючої наполегливості Китаю стали головними питаннями порядку денного Держсекретаря США Ентоні Блінкена в Південній Кореї.

У Держдепі повідомили, що Блінкен розпочав свої переговори в Сеулі із зустрічі з радником з національної безпеки Південної Кореї Чо Те Йонгом – вони обговорили зростаючу загрозу з боку Північної Кореї та ймовірне постачання нею військового обладнання та боєприпасів Росії.

Сторони обговорили важливість співпраці США та Південної Кореї для вирішення глобальних викликів, у тому числі «нестабільності на Близькому Сході», сказав речник департаменту Метью Міллер.

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Як повідомляє агенція АР, Блінкен також провів подібні обговорення з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем і міністром закордонних справ Пак Джином.

Держсекретар США перебував у Сеулі для переговорів з керівництвом Південної Кореї після зустрічі міністрів закордонних справ «Групи семи» в Японії.

Ще до прибуття Блінкена офіційне інформаційне агентство Північної Кореї – Корейське центральне інформаційне агентство – засудило візит, а також візит міністра оборони США Ллойда Остіна, який їде до Сеула наступного тижня, описавши їх як «розпалювачів війни», що ведуть до «нової війни».

Напруженість між Кореями досягла найвищої точки в останні роки, оскільки темпи випробувань зброї Пхеньяном і спільних військових навчань Південної Кореї та Сполучених Штатів посилилися.

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