Країни G7 оголосили єдину позицію щодо війни Ізраїлю і «Хамасу» після інтенсивних зустрічей

8 листопада після інтенсивних зустрічей у Токіо провідні дипломати з «Групи семи» оголосили про єдину позицію щодо війни Ізраїлю й «Хамасу», засуджуючи екстремістське угруповання і підтримуючи право Ізраїлю на самооборону, а також закликаючи до «гуманітарних пауз», щоб пришвидшити надання допомоги цивільним у Секторі Гази.

У заяві за підсумками дводенних переговорів представники країн намагалися знайти баланс між однозначною критикою нападів «Хамасу» на Ізраїль і «необхідністю термінових дій», щоб допомогти цивільному населенню в палестинському анклаві, де триває військова операція Ізраїлю.

«Усі сторони повинні дозволити безперешкодну гуманітарну підтримку цивільним особам, включаючи їжу, воду, медичне обслуговування, пальне і житло, а також доступ для гуманітарних працівників», – йдеться в заяві, сформульованій держсекретарем США і міністрами закордонних справ Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Японії та Італії, яку цитує агентство AP.

«Ми підтримуємо гуманітарні паузи і коридори для сприяння надходженню терміново необхідної допомоги, переміщенню цивільного населення і звільненню заручників», – наголошується в заяві.

Міністри також зауважили, що G7 «інтенсивно працює над тим, щоб запобігти подальшій ескалації і поширенню конфлікту», а також використовує санкції й інші заходи, «щоб позбавити «Хамас» можливості збирати і використовувати кошти для вчинення звірств».

Напередодні прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв’ю на телеканалі ABC News заявив, що Ізраїль буде нести «загальну відповідальність за безпеку» в Секторі Гази «протягом невизначеного періоду» після війни з екстремістським угрупованням «Хамас», і висловив готовність до «невеликих пауз» у поточних боях, щоб сприяти звільненню заручників.

Раніше президент США Джо Байден й ізраїльський прем’єр-міністр обговорювали можливість гуманітарних «тактичних пауз» у ході бойових дій у Газі. Проте, ймовірно, жодної угоди досягнуто не було, оскільки представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Байден і Нетаньягу домовилися повернутися до переговорів найближчими днями, передає «Голос Америки».

7 листопада виповнився місяць з того моменту, як радикальне палестинське угруповання «Хамас» напало на Ізраїль, після чого ізраїльська армія розпочала масштабну операцію в Секторі Гази.

За останніми даними підконтрольного «Хамасу» Міністерства охорони здоров’я Гази, на території сектору загинуло понад 10 тисяч людей, з яких 4800 – діти. Незалежного підтвердження цих даних немає.

Втрати із ізраїльської сторони перевищують 1400 осіб. 241 ізраїльтянин перебуває у полоні в джихадистів.